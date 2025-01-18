İstanbul'a Gezmeye Geldi, Öldürüldü

Kocaeli'den İstanbul'a arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen 23 yaşındaki Süphan Yağmahan, aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, yol kenarındaki kişiler tarafından kendilerine küfür edildi. Araçtan inip grupla tartışan Yağmahan, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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Batman'dan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restorana çalışmak için gelen Süphan Yağmahan ve arkadaşları İstanbul'a gezmeye geldi. Yağmahan, sürücüsü olduğu 27 AFH 698 plakalı hafif ticari araçla Ataşehir'de cadde üzerine ilerlerken bu sırada yol kenarında bulunan Ö.K., A.A. ve T.Ö. tarafından iddiaya göre kendilerine küfür edildi. Yağmahan ve arkadaşları araçtan inip şüphelilerle tartışmaya başladı.

KURTARILAMADI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süphan Yağmahan, aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada T.Ö., yerdeki Yağmahan'ı karnından bıçakladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine oaly yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yağmahan, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yağmahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süphan Yağmahan'ın cenazesi ailesinin de bulunduğu memleketi Batman'da, Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kavga anları da güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kaçan şüpheliler Ö.K., A.A. ve T.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adi kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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