İstanbul'a Gelen Turist Sayısı Belli Oldu

İstanbul'a 2024'ün ilk 6 ayında 8 milyon 562 bin 167 yabancı turist geldi. Ulaşımda ilk tercih İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul'a Gelen Turist Sayısı Belli Oldu

İstanbul Valiliği, 2024 yılının ilk 6 ayında kente gelen turist sayısını açıkladı. Konuyla ilgili olarak valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’a 2024 yılının ilk 6 ayında 8 milyon 562 bin 167 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 8 arttı. Ulaşımda ilk tercih İstanbul Havalimanı oldu. Haziran ayında 1 milyon 161 bin 581 yabancı turist İstanbul Havalimanı’nı tercih etti” denildi.

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Kaynak: DHA

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