İstanbul'a 'Afrika tozu' geliyor: Bugün ve yarın bunları yapmayın
Twitter'da hava durumlarının paylaşıldığı Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor. Yağmurun içinde Afrika tozunun bulunacağı belirtilerek dikkat çeken uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın Marmara bölgesinde yağmurun etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da da etkili olacak olan yağmura karşı önemli bir uyarı yapıldı.
Sosyal medya platformu Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre İstanbul'da yarın etkili olacak yağmur beraberinde Afrika tozu da getirecek.
Bu kapsamda aracı olanların arabalarını yıkamaması, camları silmemesi istendi.