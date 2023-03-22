İstanbul'a 'Afrika tozu' geliyor: Bugün ve yarın bunları yapmayın

Twitter'da hava durumlarının paylaşıldığı Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor. Yağmurun içinde Afrika tozunun bulunacağı belirtilerek dikkat çeken uyarılar yapıldı.

İstanbul'a 'Afrika tozu' geliyor: Bugün ve yarın bunları yapmayın - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın Marmara bölgesinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

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İstanbul'a 'Afrika tozu' geliyor: Bugün ve yarın bunları yapmayın - Resim: 2

İstanbul'da da etkili olacak olan yağmura karşı önemli bir uyarı yapıldı.

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İstanbul'a 'Afrika tozu' geliyor: Bugün ve yarın bunları yapmayın - Resim: 3

Sosyal medya platformu Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre İstanbul'da yarın etkili olacak yağmur beraberinde Afrika tozu da getirecek.

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İstanbul'a 'Afrika tozu' geliyor: Bugün ve yarın bunları yapmayın - Resim: 4

Bu kapsamda aracı olanların arabalarını yıkamaması, camları silmemesi istendi.

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