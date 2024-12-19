İstanbul'a 144 Yeni Metro Geliyor

İBB, metro filosuna 144 yeni metro dahil edecek. Bu metroların 104’ü M7 Kabataş-Mecidiyeköy, Mahmutbey metro hattına 40’ı ise Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattına entegre edilecek.

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İstanbul'a 144 Yeni Metro Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işletmesi devam eden M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattına 104 ve 2025 yılında işletmeye açılacak olan M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına 40 yeni metro aracı entegre edecek. Yeni metro araçlarıyla M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer sıklığı en yoğun saatte 2 dakikada 1, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında ise en yoğun saatte 5 dakikada 1 olacak.

İŞLETME KAPASİTESİ YÜZDE 130 ARTIRILACAK

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını kapsayan M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ilk etabını 2020 yılının Ekim ayında, Mecidiyeköy-Yıldız arasını kapsayan ikinci etabını 2023 yılı Ocak ayında tamamlayarak işletmeye açan İBB, mevcut 80 aracıyla en yoğun saatte 4.5 dakikalık sefer aralığı ile hizmet veriyor. Yapımı devam eden son etap Kabataş-Yıldız’ın da açılması ile toplam 19 istasyonu da tamamlanacak olan 24,5 km uzunluğundaki M7 metro hattı, toplam 184 araçla en yoğun saatte 2 dakikalık sefer aralığı ile İstanbul'daki ulaşıma katkı sağlayacak. Böylelikle M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının işletme kapasitesi yüzde 130 artırılmış olacak.

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40 YENİ ARAÇ DA ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE HATTINA

Nüfusu 1 milyon 600 bini aşan 3 ilçeyi tek hatta birbirine bağlayacak ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe’ metrosu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında işletmeye açılacak olan M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için bir yandan yapım çalışmaları sürerken, diğer yandan hatta hizmet verecek olan 40 yeni metro aracı da hazırlanıyor.

13 kilometrelik rota üzerinde bulunan 11 istasyonla, tek yönde saatte 44 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan hattın,23 dakikalık tek yöndeki yolculuk süresiyle en yoğun saatte 5 dakikalık sefer aralığı ile hizmet vermesi planlanıyor.

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Kaynak: ANKA

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