İstanbul Yağmura Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa Yakası’nda Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’da yollar suyla kaplanırken, Şişli’nin Kınalı Keklik Sokak’ında rögarlar taştı. Sarıyer Ayazağa’da bazı araçlar su içinde kaldı.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ve Beykoz, yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Maltepe’de caddeleri su basarken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler bazı noktalarda güçlükle ilerleyebildi. Kent genelinde şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA