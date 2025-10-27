İstanbul Yağmura Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu

Meteoroloji’nin uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'u vurdu. Sokaklar göle döndü, trafik kilitlendi.

Son Güncelleme:
İstanbul Yağmura Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa Yakası’nda Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’da yollar suyla kaplanırken, Şişli’nin Kınalı Keklik Sokak’ında rögarlar taştı. Sarıyer Ayazağa’da bazı araçlar su içinde kaldı.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ve Beykoz, yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Maltepe’de caddeleri su basarken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler bazı noktalarda güçlükle ilerleyebildi. Kent genelinde şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

İstanbul’da Alarm Üstüne Alarm! Sağanak, Fırtına, Yıldırım, Dolu… Hepsi Birden Geliyorİstanbul’da Alarm Üstüne Alarm! Sağanak, Fırtına, Yıldırım, Dolu… Hepsi Birden GeliyorGüncel

Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı ÇıkmayınMeteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı ÇıkmayınGüncel

THY Uçağında Bomba Alarmı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı! Yolcu Yaka Paça Gözaltına AlındıTHY Uçağında Bomba Alarmı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı! Yolcu Yaka Paça Gözaltına AlındıYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Meteoroloji
Son Güncelleme:
Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme! İstenen Ceza Belli Oldu Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme!
Mersin’de Okulda Gıda Zehirlenmesi Paniği: 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okulda Gıda Zehirlenmesi! 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar Var Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Sıcak Gelişme