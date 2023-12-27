İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora göre Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İstanbul’da dahil Marmara Bölgesi’nin genelinde yağmur öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 21°C
Az bulutlu
ANTALYA 22°C
Az bulutlu
HATAY 17°C
Az bulutlu
MERSİN 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 13°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C
Az bulutlu
KONYA 14°C
Az bulutlu
SİVAS 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli
SAMSUN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C
Az bulutlu
VAN 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 14°C
Az bulutlu
MARDİN 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C
Az bulutlu