İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora göre Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, İstanbul’da dahil Marmara Bölgesi’nin genelinde yağmur öngörülüyor.

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 18°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 3

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 21°C

Az bulutlu

ANTALYA 22°C

Az bulutlu

HATAY 17°C

Az bulutlu

MERSİN 21°C

Az bulutlu

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 5

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 13°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C

Az bulutlu

KONYA 14°C

Az bulutlu

SİVAS 10°C

Az bulutlu

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 6

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli

SAMSUN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 8

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C

Az bulutlu

VAN 6°C

Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Az bulutlu

MARDİN 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Az bulutlu

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İstanbul ve birçok il için yoğun sağanak uyarısı! - Resim: 10
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