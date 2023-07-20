İstanbul ve Ankara'daki Suruç eylemlerine polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te İŞİD'in bombalı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genç, katliamın 8'nci yıl dönümünde çeşitli kentlerde anılıyor.

İSTANBUL'DA MÜDAHALE

Suruç Katliamı’nın 8. yılında Kadıköy’de Halitağa Caddesi’nde düzenlenen oturma eyleminin ardından dağılan kitleye polis saldırdı.

Çok sayıda kişi gözaltına alınırken; ayrıca Ayrılık Çeşmesi'nde bir araya gelen gençlik örgütleri sokaklarda yürüyüş yapmalarının ardından polisin saldırısı ile karşı karşıya kaldı.

ANKARA'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Ankara'da ise yurttaşlar Kuğulupark'ta bir araya geldi. Eyleme polis müdahale ederken; çok sayıda yurttaş gözaltına alındı.