İstanbul ve Ankara'da Orman Yangınları

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, ormanlık alanın iç tarafında olması nedeniyle ekipler alana ulaşmakta zorlandı. Bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle büyüme riski bulunan yangın için hava desteği istendi. Dakikalar içerisinde gelen yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın, hava destekli yapılan soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

BİR YANGIN DA ANKARA'DA ÇIKTI

Ankara Kızılcahamam ile Çankırı Çerkeş sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA