İstanbul Valisi'nden Öğrencilere 'Protesto' Uyarısı

Proje okullarında görevli öğretmenlerin görevden alınmasına yönelik protesto eylemleri sürerken, İstanbul Valisi Davut Gül'den gençlere uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz.

'KEŞKE DEMEMEK İÇİN...'

Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun."

Kaynak: Haber Merkezi