İstanbul Valisi Davut Gül'den Belediyelere Talimat: İstanbul Genelinde Sahipsiz Tek Bir Köpek Bulunmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından kent genelinde sokak köpeklerinin durumu hakkında bir açıklama yaparak hepsinin toplatılacağını duyurdu.

'SAHİPSİZ HAYVANLAR DERHAL TOPLATILACAK'

Vali Gül, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

'SOKAKLARDA SAHİPSİZ TEK BİR KÖPEK BULUNMAYACAK'

İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplandığı bilgisini paylaşan Gül, geri kalanların da toplatılacağını söyledi ve "Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir" dedi.

Gül, ayrıca yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasak olduğunu hatırlatırken, "Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır" bilgisini paylaştı.

'GECİKMEYE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR'

Sokak hayvanlarının toplanması sorumluluğunun belediyelerde olduğunu anımsatan Gül, "Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur.



Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir.



— Davut GÜL (@gul_davut) May 4, 2026

