İstanbul Valiliği’nden Son Dakika Uyarısı! KAR GELİYOR

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine dayanarak kent genelini ilgilendiren bir hava durumu uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre İstanbul’da 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak, soğuk ve yağışlı hava etkisini önümüzdeki hafta boyunca sürdürecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNİYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği, özellikle gece saatlerinde soğuğun daha belirgin hissedileceği bildirildi.

YAĞIŞLAR YAĞMUR AĞIRLIKLI OLACAK

26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günlerinde İstanbul genelinde beklenen yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, bazı bölgelerde yağışın türü değişebilecek.

İSTANBUL’UN KUZEYİNDE KAR İHTİMALİ

Valiliğin açıklamasında İstanbul’un kuzey kesimleri ile yüksek rakımlı bölgeler için ayrı bir parantez açıldı. Bu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtilirken, özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda sürücülerin dikkatli olması istendi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Soğuk havayla birlikte gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;



İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca… pic.twitter.com/KdQNHAeo5n — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi