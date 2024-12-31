İstanbul Valiliği Yılbaşı Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. İstanbul’umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır.

Ayrıca Mobil Göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08:00’dan 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08:00’a kadar yasaklanmıştır.

Öte yandan, 31 Aralık Salı günü; ⦁ Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, ⦁ Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ⦁ Vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ⦁ Günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri,⦁ Yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, ⦁ Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında;

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- 1016 Noktada - 10.498 toplam ekip (8731 ekip + 1767 trafik ekibi) - 4 Helikopter, - 7 Dedektör köpek, - 10 Deniz Botu, - 55.225 Personel ile,

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI⦁ 713 tim, 724 araç, 4.530 personel ile, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI⦁ 25 noktada 33 unsur 313 personel ile İstanbullulara hizmet verecektir.

YILBAŞI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

KAPAMA TARİHİ: 31.12.2024 - 01.01.2025 GECESİ

Beyoğlu/İstiklal Caddesine Çıkan:16 Cadde/12 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle)Şişli İlçesi’nde: 3 Cadde/4 Sokak; (Saat 14:00 İtibariyle)Beşiktaş İlçesi’nde: 1 Cadde/ 3 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle) araç trafiğine kapatılacaktır.

BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)⦁ İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.⦁ Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak. ⦁ Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. ⦁ İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır. ⦁ Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR⦁ Tarlabaşı Bulvarı ⦁ Meclis-i Mebusan Caddesi ⦁ Mete Caddesi ⦁ İnönü Caddesi ⦁ Kemeraltı Caddesi ⦁ Refik Saydam Caddesi ⦁ Tersane Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)⦁ Mim Kemal Öke Caddesi - Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. ⦁ Abdi İpekçi Caddesi ⦁ Bostan Sokak ⦁ Atiye Sokak ⦁ Altın Sokak ⦁ Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

ALTERNATİF YOLLAR⦁ Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.

BEŞİKTAŞ İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)⦁ Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak - Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak Kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecektir.

ALTERNATİF YOLLAR⦁ Yeşilpınar Sokak ⦁ Yol Sokak⦁ Ahmet Adnan Saygun Caddesi

KADIKÖY İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)⦁ Kadıköy ilçesi Osmanağa – Caferağa Mahalleleri;⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi ⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi ⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi ⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi ⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi ⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi ⦁ General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi ⦁ Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi ⦁ Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi ⦁ Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi ⦁ Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi ⦁ Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi ⦁ Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi ⦁ Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi ⦁ Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi⦁ Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi ⦁ Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi ⦁ Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi ⦁ Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi ⦁ Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi ⦁ Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi ⦁ Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi ⦁ İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)⦁ Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi⦁ Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR:

⦁ General Asım Gündüz Caddesi ⦁ Dr. Esat Işık Caddesi ⦁ Rıhtım Caddesi ⦁ Söğütlüçeşme Caddesi ⦁ Çetin Emeç Bulvarı ⦁ Abdulkadir Noyan Sokak

Kaynak: Haber Merkezi