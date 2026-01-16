İstanbul Valiliği Uyardı! Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda

İstanbul Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak kentte hafta sonu yağış, kar ihtimali ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği Uyardı! Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valiliğin açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine yer verildi. Buna göre kentte 17 Ocak Cumartesi günü genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği Uyardı! Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda - Resim : 1

KUVVETLİ RÜZGAR DA GELİYOR

18 Ocak Pazar günü ise il genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde yağışın kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Sıcaklığın 3 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği bildirildi. Valilik, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda BastıracakMeteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda BastıracakYaşam

Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu SaracakKar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu SaracakYaşam

İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecekİstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena DüşecekYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Bahis Soruşturmasında Yeni Perde! Eyüpspor'a Kayyım Atandı Eyüpspor'a Kayyım Atandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yanmış Araçtan Ceset Çıkmıştı! 1 Şüpheli Tutuklandı Yanmış Araçtan Ceset Çıkmıştı! 1 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı
Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme! Ümit Karan Dahil 14 Kişi Tutuklandı Ümit Karan Dahil 14 Kişi Tutuklandı
Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu