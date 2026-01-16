İstanbul Valiliği Uyardı! Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valiliğin açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine yer verildi. Buna göre kentte 17 Ocak Cumartesi günü genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR DA GELİYOR

18 Ocak Pazar günü ise il genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde yağışın kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Sıcaklığın 3 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği bildirildi. Valilik, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

