İstanbul Üniversitesi’nde Mülakat Skandalı: Yazılıda Birinci Oldular, Sözlüde Elendiler

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Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, idari kadrolarda gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarının ardından liyakat iddialarıyla çalkalanıyor. Şube müdürlüğü kadroları için açılan sınavlarda, yazılı aşamada en yüksek puanları alan isimlerin, mülakat aşamasında atanmaya hak kazanamadığı ortaya çıktı.

LİSTENİN SONUNDAKİLER YÖNETİCİ OLDU

Açıklanan resmi sonuçlara göre, şube müdürlüğü kadrosu için ter döken ve yazılı sınav başarı sıralamasında birinci ve ikinci sırayı alan adaylar, sözlü mülakatta verilen düşük puanlarla saf dışı bırakıldı. Evrensel'de yer alan habere göre, yazılı sınav başarısına göre atanmasına kesin gözüyle bakılan bu personellerin yerine, listenin en arkasında yer alan sekizinci ve dokuzuncu sıradaki adaylar mülakat puanlarıyla yönetici kadrolarına atandı.

'LİYAKAT DEĞİL, SADAKAT ÖLÇÜLÜYOR'

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İzzet İldeş, sonuçların hiçbir objektif gerekçesinin bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Yazılı sınavda büyük başarı göstererek üst sıralarda yer alan emekçilerin, hiçbir somut kriter sunulmaksızın sözlü sınav aşamasında elenmesi ve sıralamanın en altındaki adayların atanması kabul edilemez. Sözlü sınavlar, ne yazık ki liyakatin değil, siyasi referansların ve 'sadakat' ilişkilerinin ölçüldüğü bir eleme mekanizmasına dönüştürülmüştür."

REKTÖR ZÜLFİKAR'A ÇAĞRI

Atamaların yapıldığı döneme dikkat çeken İldeş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar yönetimine seslendi. Kamu personel sistemine olan inancın derinden sarsıldığını ifade eden sendika temsilcisi, "Bu atamalar kimler tarafından, hangi gerekçelerle yapıldı? Çalışma arkadaşlığı veya akrabalık ilişkileri mi gözetildi? Üniversite yönetimi bu sınav sonuçlarını ve mülakat kriterlerini objektif gerekçeleriyle birlikte acilen kamuoyuna açıklamak zorundadır" diyerek şeffaflık çağrısında bulundu.

Kaynak: Evrensel