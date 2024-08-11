Tuzla'da Ormanlık Alanda Korkutan Alevler

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanın farklı ilçelerden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Tuzla'da Ormanlık Alanda Korkutan Alevler

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisi olduğu öğrenilen otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede buradaki ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

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İstanbul Orman yangınları
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