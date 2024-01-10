İstanbul trafiğinde yağış yoğunluğu

İstanbul'da beklenen yağışın etkisini göstermesiyle birlikte, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar arttı.

İstanbul trafiğinde yağış yoğunluğu

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki kesiminde her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor. TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette ise Çağlayan'da başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönerken Ataşehir'de yeniden artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımında başlıyor.

Avrupa Yakası'nda da, D-100 kara yolunun Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasındaki bölümünde her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

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