İstanbul Trafiği Yağışın Etkisiyle Felç Oldu

Haftanın son iş gününde etkili olan yağış, İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu zirveye taşıdı. Kent genelinde yoğunluk yüzde 85’e ulaştı.

İstanbul’da mesai bitimiyle birlikte yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu ciddi şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 85 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beylikdüzü kesimlerinde trafik çift yönlü ağır ilerledi. TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe çevresinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları ile Büyükdere Caddesi ve Levent TEM bağlantı yolunda da yoğunluk yaşandı. Sahil yolunda Karaköy–Beşiktaş hattı ile Barbaros Bulvarı’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir ile Kartal arasında yoğunluk dikkat çekti. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe–Çamlıca gişeleri arasında araçlar güçlükle ilerlerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği Ümraniye’den, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ise Kadıköy’den başladı. Şile Otoyolu ile sahil güzergâhlarında da yer yer yoğunluk gözlendi.

Öte yandan, toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 83, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 87 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

