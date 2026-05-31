İstanbul Surlarında Faciadan Dönüldü: Üstünden ve Telefonundan Çıkanlar Dehşete Düşürdü

İstanbul'da Edirnekapı'daki surlar üzerinde Semih Çelik tarafından işlenen cinayet, Türkiye'yi ayağa kaldırırken polis ekiplerinin dikkati olası bir cinayeti önledi. 16 ve 17 yaşlarındaki iki gençten şüphelenen polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda şüpheli gencin üstünden ve telefonundan çıkanlar dehşete düşürdü.

Tarihi surlarda ikinci vahşet son anda önlendi! Telefonundan katliamın fotoğrafları çıktı

19 yaşındaki Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te evinde Ayşenur Halil'i, Edirnekapı'daki surlar üzerinde de İkbal Uzuner öldürüp ardından intihar etmişti. Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayetin ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

Kan don donduran bu olayın bir benzerinin yaşanmasına engel olundu. Geçen hafta devriye gezen polisler, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi.

ÇOCUKTAN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları ve seri katiller ile ilgili görseller buldu.

Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet mi geliyordu sorusuna yol açtı.

HASTANEYE YATIRILDI

Sevgili oldukları öğrenilen gençler, gözaltına alındı. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan A.H.K. adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaş E.D.'ye ise adli kontrol uygulandı.

Kaynak: NTV

