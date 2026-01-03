İstanbul Sultanbeyli'de Plastik İmalathanesinde Korkutan Alevler

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki plastik madde imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Korkutan yangın, sabah saatlerinde Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokak üzerinde bulunan plastik madde imalathanesinde meydana geldi. İmalathane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

