İstanbul-Sivas Uçağı Acil İniş Yaptı! Yolcular Otobüsle Taşındı

İstanbul-Sivas uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Tokat'a yönlendirildi. Yolcular otobüslerle Sivas'a taşınırken, uçuşlar Tokat'tan devam etti.

İstanbul-Sivas Uçağı Acil İniş Yaptı! Yolcular Otobüsle Taşındı

Yoğun sis nedeniyle İstanbul-Sivas seferini yapan AJet Havayolları uçağı, 158 yolcusuyla Tokat Havalimanı'na yönlendirildi. Tokat'a inen yolcular otobüslerle Sivas'a taşınırken, Sivas'tan gelen yolcular da aynı şekilde Tokat'a transfer edildi.

Sivas'tan İstanbul'a yapılacak uçuşlar Tokat Havalimanı'ndan 19.15'te gerçekleştirildi. Önceki gün de olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'dan gelen uçaklar Kayseri ve Tokat'a inmişti.

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Kaynak: İHA

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