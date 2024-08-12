İstanbul Semalarında Leylek Alarmı: Pilotlar Sık Sık Uyarılıyor

Yaz mevsiminin sona ermesine çok az bir süre kala, leyleklerin göçü de başladı. Göç güzergahı olarak İstanbul hava sahasını kullanan leyleklerin sıcak ülkelere yolculukları başlarken, sürüler nedeniyle pilotlar ve kontrolörler sürekli uyarılıyor.

Ağustos ve Eylül aylarında yaklaşık 1 milyon leyleğin İstanbul üzerinden sıcak ülkelere gidecek olması tahmin edilirken, pilotların leylek sürüleriyle sık sık karşılaştığı belirtildi. Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için pilotlar gördükleri leylek sürülerini hava trafik kontrolörlerine bildiriyor.

UYARILAR TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Olası çarpma tehlikelerine karşı da kontrolörler uçuş trafiğinde leylek sürülerine göre düzenleme yapıyor. Pilotların leylek sürülerin nedeniyle yaptığı bilgilendirmeler telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Leylek sürüsüne denk gelen bir uçağın pilotu ise “Hanımefendi, bulunduğumuz yer itibariyle leylek sürüsü vardır” diyerek kontrolörleri bilgilendirdi. Başka bir hava trafik kontrolörü ise kendisine yapılan bilgilendirme üzerine diğer pilotları uyararak, “Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feetlerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize sözleri kayıtlara yansıdı.