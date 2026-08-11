İstanbul Semalarında Göktaşı Sürprizi! Görenler Gözlerine İnanamadı, Saniyeler İçinde Kayboldu

İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece göktaşının düşme anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı.

GÖKTAŞININ DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken araç kamerası tarafından göktaşının düşme anı kaydedildi.

SANİYELER İÇİNDE KAYBOLDU

Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaşanan anlarda kamera kayıtlarında gökyüzündeki parlak cismi yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması yer aldı.

Kaynak: İHA

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