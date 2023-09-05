İstanbul sele teslim oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da başlayan sağanak yağış kuzey ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu.
Sağanak yağış İstanbul'u teslim aldı.
Özellikle kuzey ilçeleri Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
CAM VE SAKURA HASTANESİ'Nİ SU BASTI
Sağanak yağış, Başakşehir ilçesini de vurdu. İlçede bulunan Cam ve Sakura Hastanesi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni su bastı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Valiliği, Başakşehir'de bir kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
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