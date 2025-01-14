İstanbul Sarıyer'de Korku Dolu Anlar! Bir Anda Çöktü

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer'de istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken park halindeki otomobilde hasar oluştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Sarıyer'e bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

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