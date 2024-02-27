İstanbul Sancaktepe'de bıçaklı kavga: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de lisede çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E, isimli öğrenci ise işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Sancaktepe'de bıçaklı kavga: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de, bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu yere düşerek başını çarpan öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün, Osmangazi Mahallesi'ndeki lisede M.E.K ile E.E. adlı öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada aldığı darbe sonucu düşen M.E.K. başını yere vurdu.

BİR ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada M.E.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden M.E.K. için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından M.E.K'nin naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

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