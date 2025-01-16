İstanbul Sahte İçkide Felaketi Yaşıyor: 'Şişedeki Katil' 33 Can Aldı!

İstanbul'da sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Geçen yıl boyunca 48 kişinin öldüğü megakentte sadece son üç gün içinde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi. 48 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, 4 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan 1 kişinin tedaviyi reddettiği ve 2 kişinin izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği, 15 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 4'ünün ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölenlerin yakınları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alarak toprağa veriyor. Ölenlerden üçünün Özbekistan uyruklu Ulugbek Abdullayeva, Bogibek Karimov Turakul Rasvshanov, Zuhrettin İbragimov ve Türk vatandaşı Osman Burbut olduğu öğrenildi.

8 İLÇEDE 9 GÖZALTI

Ayrıca İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, etil ve metil alkolden sahte içki ürettikleri belirlenen operasyonlarını sürdürdü. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz ilçelerindeki operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BANDROLLÜ OLSA BİLE DİKKAT

Öte yandan uzmanlar da birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içkinin üretiminde kullanılan metil alkolün zararlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Prof. Dr. Başar Cander, sahte bandrole de dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bize gelen hastalarda bandrollü olduğu halde zehirlenenler olmuş. Bu konuda çok dikkatli olunması lazım. Bizce tıbben en güvenli doz, sıfır dozdur. Alkol tabii ki tüketilmemeli ama eğer alkol vazgeçilmez şekilde tüketiliyorsa bunun çok resmi kanallardan temin edilmesi gerekiyor. Çünkü anladığımız kadarıyla bandrollü de olan piyasaya sevk edilmiş ürünler var ve bu yüzden bu kadar yaygınlaştı."

4 TUTUKLAMA

İstanbul Valiliği, son günlerde artan sahte alkolün satışı ve üretiminin önlenmesi için bir dizi ilave önlem alındığını açıkladı. Operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığı ve şahıslardan 4'ünün ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ifade edildi. Şahıslardan 8 kişinin emniyette sorgusu devam ederken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN SAHTE ALKOL TEDBİRLERİ

2024 yılı içinde kent genelinde 302 ton sahte alkolün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkolün ele geçirildiği ve 64 işletmenin iş yeri ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı bilgisi verildi. Açıklamada alınan ilave tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:

“İstanbul'da halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele konusunda Valiliğimizce alınan bir dizi ilave tedbir uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili kurumlarımız ve kolluk güçlerimiz bu sorunla etkili ve kararlı mücadele azmiyle gece gündüz görev yapmaktadır.

-10 Ekim 2024 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren alkol satışı yapan işletmeye, iş yerinin tamamını görecek şekilde kamera takılması ve kayıtların bir ay tutulması zorunluluğu getirildi.

-10 Ocak 2025 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülkî İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alınmıştır.

-Valiliğimizce yayımlanan bu genelgelere ilaveten ilçelerimizde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklarımız yazılı olarak talimatlandırılmıştır."

Kaynak: AA-ANKA