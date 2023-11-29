İstanbul Rum Patriği'nden Orta Doğu açıklaması: 'Yaşanan acıların son bulmasını destekliyoruz'

İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos yaptığı açıklamada "Yaşanan acıların sona bulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Rum Patriği'nden Orta Doğu açıklaması: 'Yaşanan acıların son bulmasını destekliyoruz'

İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos, Aziz Andreas Yortusu Resepsiyonu'nda açıklamalarda bulundu.

"Bugün de buradan bir kez daha Orta Doğu’da ve Kuzey’deki komşularımız arasında yaşanan savaşın ivedilikle son bulması çağrımızı yineliyoruz" diyen Rum Patriği, "Orta Doğu’da yaşanan acı olayların bir an evvel son bulmasını ve kalıcı bir barışın tesisini hararetle destekliyoruz. Üç semavi din için kutsal olan bu topraklarda bunca can kaybı, şiddet, yerinden edilmeler, 21’inci yüzyılın en acı olaylarıdır" ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ ACI ÇEKEN TÜM SİVİL HALK İÇİN"

Bartholomeos ayrıca şunları söyledi:

"İsa Mesih’in de öğütlediği gibi; “Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı'nın çocukları denecek.” İki bin yıldır bu öğretiyi sahiplenmiş bir kurum olarak barış için verilecek her çabanın destekçisiyiz. Dualarımız barış için. Dualarımız anneler, çocuklar, acı çeken tüm sivil halk için.

Bugüne müziği ile katkı sunan değerli sanatçılarımıza da teşekkür ederiz. Daha nice bayramları siz sevgili dostlarımızla bir arada kutlamayı Yüce Tanrı’nın nasip etmesi diliyoruz."

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