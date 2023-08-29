İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Sabancı çiftini ziyaret etti

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan'dan botla dönerken kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Sabancı çiftini ziyaret etti

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından ambulans uçakla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos da hastaneye gelerek, çiftin yakınlarına ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. Patrik Bartholomeos, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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