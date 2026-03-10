İstanbul Pendik'te İlkokulun Saçağı Çöktü! Öğrencilerin Derste Olması Faciayı Önledi

Pendik Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nun giriş kısmındaki beton saçağın çökmesi sonucu büyük panik yaşandı. Olayın yaşandığı esnada öğrencilerin ders saatinde olması ise olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi’nde bulunan ve 1971 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulun ana giriş kapısı üzerinde bulunan beton saçak henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda çöktü.

ÖĞRENCİLERİN DERSTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Saçağı büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çöken saçağın enkazı Pendik Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Çökmenin yaşandığı sırada öğrencilerin derste olmasından dolayı okul bahçesinin ve girişin boş olması ise büyük bir facianın önüne geçti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ders saatinde gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Okul yönetimi tarafından gerekli tüm güvenlik önlemleri hızlıca alınmış ve konuyla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır. Öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliği için süreç titizlikle takip edilmektedir."

