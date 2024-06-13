İstanbul Merter'de E-5 üzerinde yangın çıktı!

Merter'de E-5 karayolunda yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

İstanbul Merter'de E-5 üzerinde yangın çıktı!

Merter'de E-5 kenarında yangın çıktı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan Merter'de yangın meydana geldi.

İstanbul'un ulaşımında ciddi yer tutan E-5 karayolunun kenarında bulunan kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği kaydedildi.

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