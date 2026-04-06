İstanbul Merkezli Suç Örgütü Çökertildi: 29 Şüpheliye Kelepçe

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı, 29’u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve evrak ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında örgütün izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, liderliğini M.A.’nın yaptığı suç örgütü deşifre edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 3 Nisan’da İstanbul merkezli Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, av tüfeği, çok sayıda senet ve kıymetli evrak ile farklı çaplarda fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Suç örgütü İstanbul
