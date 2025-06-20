İstanbul Merkezli 13 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 67 Zanlı Yakalandı

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda sanal yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 67 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırım dolandırıcılığı", "yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle POS dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemleri"yle birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) çalışma yürütüldü.

ÇALIŞMALAR MASAK BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLDÜ

MASAK Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheli belirlendi.

Polis ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Kırıkkale, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Denizli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 zanlı gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA

Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari 27 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.

HİYERARŞİK YAPILANMA TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, elebaşılığını T.A'nın yaptığı öne sürülen örgütün hiyerarşik yapılanma içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgütün, Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, yasal kurum ve kuruluşlara ait internet sitelerinin kopyalarını kullanarak kredi kartı bilgilerini elde ettiği ve bu bilgileri paravan şirketlere ait POS cihazlarına yönlendirdiği belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda zanlıların sanal bahis faaliyetleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: AA