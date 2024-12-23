İstanbul Küçükçekmece’de Fabrika Yangını

İstanbul Küçükçekmece'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de Fabrika Yangını - Resim : 1

İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman dronla havadan görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece’de Fabrika Yangını - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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