İstanbul Küçükçekmece’de Fabrika Yangını
İstanbul Küçükçekmece'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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