İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü I İtfaiye: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Küçükçekmece’de henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bina çöktü. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Enkazın bulunduğu adrese çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çöken binadan 7 kişi yaralı çıkarılırken, diğer yaralılar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİDEN AÇKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yıkılan bina ile ilgili son durumu paylaştı.

Davut Gül, binada kolonun kesildiğini ve binanın 1988 yapımlı bir bina olduğunu söyledi.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu değerlendiriliyor. Ölü ihbarı yok."

İTFAİYE: BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTIK

HaberTürk'e konuşan İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, enkazdan 1 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını kaydetti.

İMAMOĞLU: İNCELEME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONRASI DETAYLI ŞEKİLDE YAPILACAK

Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun."

BİNAIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI

Enkaza dönen binanın çökmeden önceki hali ise şöyle:

Kaynak: İHA