İstanbul Karanlığı Gömülecek! Tam 22 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlara kötü haber geldi.

22 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22 ilçeyi kapsayan elektrik kesintilerini açıkladı. Birçok ilçe ve mahallede yaşanacak olan kesinti nedeniyle 9 saat elektrikler olmayacak.

İŞTE O İLÇELER

İşte 7 Temmuz'da 9 saat kesinti yaşanacağı belirtilen 22 ilçe:

- Çatalca

- Fatih

- Kağıthane

- Silivri

- Güngören

- Büyükçekmece

- Beşiktaş

- Başakşehir

- Küçükçekmece

- Bağcılar

- Esenyurt

- Beyoğlu

- Kağıthane

- Bahçelievler

- Sultangazi

- Şişli

- Sarıyer

- Avcılar

- Bayrampaşa

- Bağcılar

- Beylikdüzü

- Gaziosmanpaşa

BEDAŞ tarafından düzenlenecek bakım çalışmalarında kesinti yaşanacak mahalle, cadde ve sokaklara ilişkin detaylara ilgili kurumun internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi