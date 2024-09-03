İstanbul, İzmir ya da Ankara Değil! Türkiye'nin En Kirli Havaya Sahip 3 Şehri Belli Oldu

Temiz bir çevrede yaşamak insanların en temel hakları arasında bulunuyor olsa da, Türkiye'de hemen hemen herkes Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen standartların altında bir havayı solumaya devam ediyor.



Türk Toraks Derneği tarafından hazırlanan raporda, DSÖ'nün belirlediği standartlar dikkate alınarak Türkiye'nin hava kirlilik haritası oluşturuldu.



TÜRKİYE'NİN TEK TEMİZ HAVAYA SAHİP ŞEHRİ RİZE



81 il üzerine yapılan incelemelerde, Karadeniz Bölgesi'nin ve Ege Bölgesi'nin hava şartlarının ortalamaya yakın olduğu belirtilirken, DSÖ tarafından belirlenen asgari sınırın üzerinde yer alan tek şehrin ise Rize olduğu öğrenildi.



Yapılan sunumun en dikkat çeken kısmı ise Türkiye'nin en pis havasına sahip şehirlerinin beklentilerin dışında olmasıydı. İstanbul, Ankara ya da İzmir'in zirveyi alması beklenen listede ilk 3 şehir görenleri şaşırttı.