İstanbul - İzmir Otoyolu'nda sis: Görüş mesafesi 50 metreye düştü

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir geçişinde yoğun sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücülerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

İstanbul - İzmir Otoyolu'nda sis: Görüş mesafesi 50 metreye düştü

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı İbirler, Yeniköy, Ortaca köyü mevkilerinde sis etkisini gösteriyor. Balıkesir Kuzey Otoyolu geçişinde ve Balıkesir Batı Otoyolu geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde sis yoğunlaştı.

Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor. Otoyol polislerinin ise sıklıkla devriye gezdiği görüldü.

 
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
THY'den yolcularına 'seferlerini kontrol etmeleri' uyarısı THY'den yolcularına 'seferlerini kontrol etmeleri' uyarısı
İstanbul'da kar alarmı! Kurumlardan peş peşe uyarılar geldi İstanbul'da kar alarmı! Kurumlardan peş peşe uyarılar geldi
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
EYT'lileri de ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı EYT'lileri de ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kıdem tazminatı kararı
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı
EYT'de son bir adım kaldı: İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar İlk maaş tarihi ve başvurularla ilgili yeni detaylar