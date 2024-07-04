İstanbul İçin Uyarı Üstüne Uyarı! AKOM Saat Verdi, Şiddetli Geliyor

Meteoroloji'nin ardından AKOM da İstanbul için bir uyarı daha yayımladı. Son tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında devam edecekk. Yağışlar akşam saat 18.00'den itibaren tekrardan etkisini arttıracak.

İstanbul İçin Uyarı Üstüne Uyarı! AKOM Saat Verdi, Şiddetli Geliyor

İstanbul için bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) geldi.

AKOM’un yaptığı son tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Akşam saat 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış görülecek. Cuma öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakası kuzeyde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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