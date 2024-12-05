İstanbul İçin Tarihi Karar! Yere Çöp Atanlara Rekor Para Cezası Kesilecek

“TEREDDÜTSÜZ UYGULAYACAĞIZ”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kararla ilgili yaptığı açıklamada çevre temizliği konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Başkan Akgün, şu ifadeleri kullandı:

“Büyükçekmece’de çevre temizliği konusunda önemli bir adım attık. 1 Ocak 2025 itibarıyla yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu ya da çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası kesilecek. Özellikle hafta sonları ilçemizde ciddi bir kirlilik oluşuyor. Bu ceza, çevre bilincini artırmak için tereddütsüz şekilde uygulanacak. Sivil ve resmi zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi sürdüreceğiz.”