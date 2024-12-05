İstanbul İçin Tarihi Karar! Yere Çöp Atanlara Rekor Para Cezası Kesilecek
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında tarihi bir karar alındı. Büyükçekmece Belediyesi, 1 Ocak 2025 itibarıyla ilçede yere sigara izmariti, kabuklu yemiş kabukları ve çöp gibi maddeler atanlara 2 bin 950 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Son yıllarda sahil şeridi, kordonboyu ve yeşil alanlarda artan çevre kirliliğini önlemek için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, çevreye duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında gündeme gelen teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Karar doğrultusunda, ilçenin tüm park, meydan, cadde ve sokaklarında yere çöp atanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
“TEREDDÜTSÜZ UYGULAYACAĞIZ”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kararla ilgili yaptığı açıklamada çevre temizliği konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Başkan Akgün, şu ifadeleri kullandı:
“Büyükçekmece’de çevre temizliği konusunda önemli bir adım attık. 1 Ocak 2025 itibarıyla yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu ya da çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası kesilecek. Özellikle hafta sonları ilçemizde ciddi bir kirlilik oluşuyor. Bu ceza, çevre bilincini artırmak için tereddütsüz şekilde uygulanacak. Sivil ve resmi zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi sürdüreceğiz.”
DİĞER İLLERDEN ÖRNEKLER
Büyükçekmece’deki uygulama, benzer çevre kararları alan diğer illeri hatırlattı. Bolu Belediyesi, yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 TL’ye kadar ceza uyguluyor. Karar sonrası Bolu’da çevre kirliliğinde büyük bir düşüş gözlemlendi.
Kırıkkale’de ise çevreyi kirletenler, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek 4 bin ile 14 bin lira arasında değişen para cezalarına çarptırılıyor.
ÇEVREYE SAYGI ÇAĞRISI
Büyükçekmece Belediyesi’nin bu kararı, İstanbul genelinde çevre bilincinin artmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Belediye yetkilileri, vatandaşları hem cezadan kaçınmaları hem de doğaya saygı göstermeleri için daha dikkatli olmaya çağırıyor.