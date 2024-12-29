İstanbul İçin Tarih Verdi! Her Yer Buz Kesecek! Lapa Lapa Kar Geliyor

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi. Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen “Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
İstanbul İçin Tarih Verdi! Her Yer Buz Kesecek! Lapa Lapa Kar Geliyor

Türkiye’nin doğu bölgeleri kar yağışının etkisi altına çoktan girmişken, Marmara Bölgesi’nde kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu olmuştu. Yılbaşına kar yağışı ile girilip girilmeyeceği sorgulanırken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Şen, “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusunun da cevabını verdi.

İstanbul İçin Tarih Verdi! Her Yer Buz Kesecek! Lapa Lapa Kar Geliyor - Resim : 1

“OCAK AYININ 9-10’NU BEKLEYECEKLER”

Sosyal medya hesabı X üzerinde paylaşım yapan Şen, şunları söyledi: Yıl sonu ve yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor. Türkiye’de yağış yok. Dolayısıyla kar yok. Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10’nu bekleyecekler. Hatırlarsanız bu tahminimizi 2 ay öncede yapmıştık. Bu nedenle gerçek uzmanları takip edin.

İstanbul İçin Tarih Verdi! Her Yer Buz Kesecek! Lapa Lapa Kar Geliyor - Resim : 2

ANKARA, ESKİŞEHİR,ANTALYA’DA BUGÜN KAR BEKLENİYOR

Öte yandan Şen, bugünkü hava durumuna ilişkinde bilgiler verdi. Şen’in aktardığına İstanbul’da bugün sıcaklık 9 derece hissedilecek, yağmur aralıklı olarak devam edecek.

İzmir’de sıcaklık 12 derece, Muğla’da 8, Ankara’da 6, Eskişehir’de 3, Antalya’da 10 derece olarak etkisini gösterecek.

İstanbul İçin Tarih Verdi! Her Yer Buz Kesecek! Lapa Lapa Kar Geliyor - Resim : 3

Muğla’da yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Antalya’nın iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışı beklenirken, yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sıcaklığın düştüğü Ankara’da da aralıklı karla karışık yağmur bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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