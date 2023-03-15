İstanbul için tarih verdi: "Dikkat, normal bir yağış değil" diyerek uyardı!
Mart ayının yarısı geride bırakılırken yurdun çeşitli noktalarında, özellikle deprem bölgesindeki kimi illerde sağanak yağışlar sele neden oldu. Hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bünyamin Sürmeli, "Nisan için güzel haberler var" diyerek yağışların devam edeceğini duyurdu.
Havalar bir ısınıp bir soğurken etkili olan yağışlar bazı noktalarda hayatı adeta felç etti. Kurak geçen kış ayının ardından beklenen yağışlar deprem bölgesinde ise zorluklara yol açtı. Son değerlendirmelere göre ise yağışlar önümüzdeki günlerden başlayarak etkisini göstermeye devam edecek ve nisan ayında da sürecek.
Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'ı yoğun sağanak yağış bekliyor. Yurt genelinde kar yağışı beklenmediğini dile getiren Bünyamin Sürmeli, YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda tarih vererek iki il için kar yağışı ihtimalini değerlendirdi.
"YAĞIŞLARIMIZ FENA GİTMİYOR"
Sürmeli'nin açıklamaları şöyle:
Nisan için güzel haberler var. Mart için de vardı ve olmaya da devam ediyor. Arada yağışlar alıyoruz. Son veriler nisan ayını da bize ufaktan göstermeye başladı ve fena sonuçlar da yok. Mart ayında yağışın normallere yakın hatta bazı merkezlerde normallerin üzerinde olacağını gösteriyordu, öyle de oluyor. Yağışlarımız fena gitmiyor.
"SICAKLIKLAR KIŞ TADINA GERİ DÖNECEK"
Sıcaklık şimdi tırmanacak ancak hemen haftanın ikinci yarısında bir daha o kış tadına geri dönecek. Sıcaklıklar normallere yakın ama kuzeyimizde ve batımızda normalin üzerinde gözüküyor. Avrupa'ya inen soğuk bize doğru sokulmaya başlayacak. Ayın 16'sında bize giriş yapmaya başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi sıcaklık tekrar düşüşe geçecek.