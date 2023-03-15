İstanbul için tarih verdi: "Dikkat, normal bir yağış değil" diyerek uyardı!

"YAĞIŞLARIMIZ FENA GİTMİYOR"

Sürmeli'nin açıklamaları şöyle:

Nisan için güzel haberler var. Mart için de vardı ve olmaya da devam ediyor. Arada yağışlar alıyoruz. Son veriler nisan ayını da bize ufaktan göstermeye başladı ve fena sonuçlar da yok. Mart ayında yağışın normallere yakın hatta bazı merkezlerde normallerin üzerinde olacağını gösteriyordu, öyle de oluyor. Yağışlarımız fena gitmiyor.