İstanbul İçin 'Sarı' Alarm! İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan Peş Peşe Sağanak Uyarısı

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Bakanlığın sosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VERDİ

Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü;

📍 Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



🗓️ 9 Temmuz… pic.twitter.com/90RtcUqZCZ — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 8, 2026

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

AKOM da sosyal medyadan yaptığı haftalık hava durumu tahmininde İstanbul için 9 Temmuz Perşembe günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıya göre kente 5 ila 12 kilogram aralığında yağış düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA