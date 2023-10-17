İstanbul için kritik 4 saat: Metrekareye 10 kilogram yağış düşecek!

20-30 EKİM UYARISI

Meteoroloji uzmanlarına göre ise bu yıl soğuk ve yağışlı geçecek. “El Nino kışı” olarak adlandırılan soğuk havaların sonbahar ve kış mevsiminde etkili olacağı ifade ediliyor. 20 Ekim'den itibaren soğuk havaların etkisini gösterceğini ifade eden Meteoroloji uzmanları, "20 - 30 Ekim arası ülkemiz normallerden soğuk geçecek. İç kesimlerdeki 4 ilde sezonun ilk karı yağabilir" dedi.