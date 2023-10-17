İstanbul için kritik 4 saat: Metrekareye 10 kilogram yağış düşecek!
Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre çarşamba günü kabus yaşanacak. İstanbul için kritik 4 saat uyarısı yapıldı.
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak özellikle İstanbul ve Marmara'da şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji uyarısında Karadeniz'de kuvvetli sağanakların olacağı da vurgulandı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, yarın sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini göstereceğini belirtti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da Çarşamba sabah 05:00-09:00 arası kuvvetli yağış var. Önce Avrupa yakası sonra Anadolu yakasında etkili olur. Bu saatler arasında (4 saat) metrekareye 10 kg yağış görünüyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Yağışla birlikte tüm Türkiye'de sıcaklıklar 3-4 derece daha düşecek. Bu düşüş 2 gün sürecek. Cumadan itibaren tekrar ısınarak mevsim ortalamasının üzerine çıkacak. Cumadan itibaren 4 gün yağış yok. İstanbul'da bugün yarın 19 C hafta sonu 23-24 C olur.
Bugün Salı Türkiye genelinde yağış yok. Bu gece yarısından sonra Trakya'dan yağış giriş yapar Yarın Çarşamba sabah erken saatler Marmara Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olur. Öğlenden itibaren tüm Türkiye'de etkili olacak. Akşam batıdan çekilecek doğuda devam edecek.
Sıcaklıkların yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan, Erzincan ve Batman çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Çarşamba günü neredeyse yurdunun tamamı için alarm verildi. Meteoroloji yayınladığı hava durumu haritasında çarşamba günü yurdun tamamında sağanak, yağmur, kuvvetli yağmur görüleceğini duyurdu.
Önümüzdeki 4 gün sıcaklıklar düşecek ancak Cuma gününden itibaren tekrar yükselecek.
20-30 EKİM UYARISI
Meteoroloji uzmanlarına göre ise bu yıl soğuk ve yağışlı geçecek. “El Nino kışı” olarak adlandırılan soğuk havaların sonbahar ve kış mevsiminde etkili olacağı ifade ediliyor. 20 Ekim'den itibaren soğuk havaların etkisini gösterceğini ifade eden Meteoroloji uzmanları, "20 - 30 Ekim arası ülkemiz normallerden soğuk geçecek. İç kesimlerdeki 4 ilde sezonun ilk karı yağabilir" dedi.