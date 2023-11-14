İstanbul için karar alındı: O uygulamalar tamamen yasaklandı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.

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İstanbul için karar alındı: O uygulamalar tamamen yasaklandı

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oluşturdukları tehlike nedeniyle düğünlerde ve kınalarda kullanılan volkanların, köpüklerin ve mumların "yasaklanmasını" üyelerinden talep ettiklerini anlatan Sönmez, "Aldığımız karar doğrultusunda özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler esnasında kullanılan volkan, mum, köpük, maytap, baloncuk kullanılması yasaklanmıştır." dedi.

Sönmez, yanıcı ve parlayıcı maddelerinin kapalı mekanlarda kullanılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle yanıcı maddeler zararlı gazlar çıkartıyor. Kapalı mekanda bebek ve yaşlı insanlar bu nedenle nefes darlığı yaşayabiliyor. Ayrıca misafirlerimiz ve kendi personelimizin can güvenliği böyle etkinliklerde söz konusu olabiliyor. Bu nedenle Irak'taki olayın ardından Oda olarak tedbir için böyle bir karar aldık. Çünkü huzurun bozulmaması ve can güvenliğinin sağlanması önemlidir. Can güvenliği açısından bunun elzem olduğunu düşünerek yasaklama kararını aldık. Etkinliklerde yerde kullanılan volkanların yerine sis makileri, mumların yerine ise tealight mum kullanıyoruz."

"ALMIŞ OLDUĞUMUZ YASAK YÜZDE 90 ORANINDA UYGULANIYOR"

Meslek odası olarak alınan karara İstanbul'daki düğün salonlarının uyduğunu vurgulayan Sönmez, etkinlik sahiplerinin buna karşı duyarlı olduğunu dile getirdi.

Sönmez, "Almış olduğumuz yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor. Bu karar diğer illerimiz için örnek teşkil ediyor. Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu olarak 22 ilde bu uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı.

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