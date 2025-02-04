İstanbul İçin Geri Sayım Başladı! KAR ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

AKOM, İstanbulluları etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu. AKOM, yarın öğle saatlerinden cuma sabaha kadar kar sağanaklarının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıklar ise bu gece itibarıyla 4°C’nin altına düşecek.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
İstanbul İçin Geri Sayım Başladı! KAR ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

İstanbul için beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji Birimi, yaptığı son açıklamada geçen hafta etkili olan ılıman hava dalgasının yerini Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaya bırakacağını bir kez daha duyurdu.

6-7°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4°C’nin altına düşeceği belirtilirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahminlerine yer verildi.

AKOM, yarın öğle saatlerinden cuma sabaha kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının yaşanacağını açıkladı. Rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre arasında esmesi bekleniyor. Bu kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geleceği ve bu sırada nemle beslendiği için bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 1-2°C daha düşerse İstanbul için şehir merkezinde de 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabilecek. Etkili olması beklenen kar yağışları cuma sabahı yerini hafif yağmura bırakacak. Sıcaklıklar ise 5-7°C civarında kış değerlerinde kalacak.

İSTANBULLULARA UYARI

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şu şekilde sıralandı:

  • RÜZGAR: 50-61 km/saat
  • FIRTINA: 62-74 km/saat
  • KUVVETLİ FIRTINA: 75-88 km/saat
  • TAM FIRTINA: 89-102 km/saat
  • KUVVETLİ KAR: 5-20 cm arası
  • YOĞUN KAR: 20 cm ve üzeri

İstanbulluların şiddetli hava koşullarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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