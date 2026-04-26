İstanbul İçin Fırtına Alarmı! Valilik Saat Vererek Uyardı

İstanbul Valiliği, kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarı yayımladı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

GECE SAATLERİNE DİKKAT

Fırtınanın İstanbul’un Avrupa yakası ile Kırklareli çevresinde gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Hava olayının yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Valilik, ulaşımda aksama başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

