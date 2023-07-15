İstanbul için bunaltıcı nem alarmı verildi: Bu ilçelere uyarı yapıldı

"İstanbul'da nem artışa geçti. Bu akşam ve gece nem oranının 27-28 derecede %75 seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Bu değerler de insanın hissettiği sıcaklığı yükseltiyor. Bu gece yarısında bile megakentte hissedilen değerler 35-39 derecelerde seyredecek."