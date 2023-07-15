İstanbul için bunaltıcı nem alarmı verildi: Bu ilçelere uyarı yapıldı
Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'a yönelik nem uyarısı yapıldı. Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Sarıyer, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar dahil olmak üzere birçok ilçede nem yüzde 75 seviyelerine çıkacak.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunu en ciddi şekilde hisseden iller İstanbul, Kocaeli ve Yalova oldu. Nem oranlarının yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar bunalmaya başladı.
İstanbul'un sahil kenarındaki ilçeleri Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Sarıyer, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar'da gece vakti gezintiye çıkacak vatandaşlar için de meteorolojik kaynaklardan önemli bir bilgilendirme geldi.
"NEM ORANI YÜZDE 75'E ÇIKACAK"
Hava Forum tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da nem artışa geçti. Bu akşam ve gece nem oranının 27-28 derecede %75 seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Bu değerler de insanın hissettiği sıcaklığı yükseltiyor. Bu gece yarısında bile megakentte hissedilen değerler 35-39 derecelerde seyredecek."