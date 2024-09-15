İstanbul Havalimanı’nda Erkek Şiddeti! 5 Yıl Önce Boşandığı Kadın ve Sevgilisine Saldırdı!

Türkiye'de giderek yaygınlaşan şiddet vakalarına karşı caydırıcı cezalar getirilmemesi eleştirilirken, dün İstanbul Havalimanı’nda bir kadına şiddet girişimi meydana geldi. Kadına bağırıp küfür eden erkeğe havalimanı çalışanları ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

İddiaya göre erkek, 5 yıl önce boşandığı eşini İstanbul Havalimanı'nda gördü. Eski eşinin yanında erkek arkadaşı olduğunu fark eden adam kavga çıkarmaya çalıştı. Sinirlenen ve küfürler yağdırmaya başlayan adam, kadına ve yanındaki kişiye saldırı girişiminde bulundu. Havalimanındaki yolcular ve personel duruma müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

5 YIL ÖNCE BOŞANDI, 'BU BENİM KARIM' DEDİ

İkiliye küfürler yağdıran adamın görüntüleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kadının elindeki valizi alarak uzaklaşmaya çalışan adamın, "Bu benim karım. Bu da Atina’da birlikte olduğu adam" dediği duyuluyor. Adam eski eşine zaman zaman "Hırsız paramı çaldın. Bu da benim çantam" diye bağırıyor.

Kaynak: DHA