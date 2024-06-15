İstanbul hava sahasında büyük panik: Pilotun anonsu ortaya çıktı

İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, iniş yapmak üzere olan uçaklara zor anlar yaşattı. O sırada havada tur atan bir uçağın pilotu "Fena bir türbülans var, sağa doğru dönüyoruz" anonsu dikkat çekti.

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İstanbul hava sahasında büyük panik: Pilotun anonsu ortaya çıktı

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve akşama doğru etkisini artıran şiddetli rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak olan uçaklar, şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı.

HAVADA TUR ATTILAR

Türbülansa girmemek için sürekli havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, başta İzmir olmak üzere çevredeki havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotunun, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

"FENA BİR TÜRBÜLANS VAR”

Kule görevlisi pilotlara rüzgarla ilgili bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu "Fena bir türbülans var, sağa doğru dönüyoruz" dedi. Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, "Efendim şu an hava çok sallıyor" diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.

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