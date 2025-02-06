İstanbul Gece Beyaza Büründü: Lapa Lapa Kar Yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sonunda başladı. Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle İstanbul beyaza büründü.

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İstanbul Gece Beyaza Büründü: Lapa Lapa Kar Yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Şehrin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim’de etkisini sürdürdü.

İstanbul Gece Beyaza Büründü: Lapa Lapa Kar Yağdı - Resim : 1

Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.

İstanbul Gece Beyaza Büründü: Lapa Lapa Kar Yağdı - Resim : 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülerin araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul Gece Beyaza Büründü: Lapa Lapa Kar Yağdı - Resim : 3

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için toplu taşıma kullanımı önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

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Kaynak: DHA

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